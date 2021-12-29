Кредиты для непривитых россиян могут подорожать

В следующем году потребительские кредиты и ипотека могут подорожать для россиян, непривитых от коронавируса, пишут "Известия".

Такой сценарий возможен из-за повышения страхового тарифа, пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Сейчас кредитные организации сами предлагают опцию оформления займа с одновременной покупкой страховки жизни и здоровья. Если человек не согласен на страхование, за банком остается право повысить ставку.

Отмечается, что в период пандемии страховой бизнес не может игнорировать риски, связанные с COVID-19.

Страховые компании при заключении договора с потенциальным заемщиком проводят андеррайтинг, в том числе медицинский. Часто это сводится к заполнению декларации о здоровье с указанием наличия критических заболеваний. Войлуков отметил, что для страховых компаний существенными могут оказаться даже 2-3% смертельных исходов COVID-19.

Ранее власти сообщили, что в России не планируется вводить платное лечение от короновируса для непривитых граждан. "Нет, об этом никогда речь не шла у нас", - заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. А Владимир Путин говорил, что для непривитых россиян не будет штрафов.