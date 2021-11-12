В России не будут вводить платное лечение от коронавируса для непривитых граждан - Кремль

В России не планируется вводить платное лечение от короновируса для непривитых граждан. "Нет, об этом никогда речь не шла у нас", - заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в Сингапуре государство больше не будет покрывать страховкой расходы на лечение пациентов с коронавирусом, которые не вакцинировались, хотя противопоказаний не имели. Исключения будут сделаны для тех, кто не может вакцинироваться по независящим от них обстоятельствам: для детей до 12 лет и людей с определенными заболеваниями.

Власти объясняют свое решение тем, что число тяжелых случаев течения болезни хоть и перестало расти, но все еще остается высоким, и болеют тяжело в основном непривитые люди. По словам представителя минздрава Сингапура, из 280 реанимационных коек, имеющихся в микрогосударстве, заняты 134, и преимущественно это те, кто не был вакцинирован.

В Сингапуре вакцинировано более 80% населения – это значительно больше, чем в большинстве стран мира. Тем не менее, количество тяжелых случаев создает сильную нагрузку на систему здравоохранения, заявляют власти. Так, к концу месяца предполагается увеличить число ковидных коек в стране с 2,5 тыс. до 4 тыс.