29 Декабря 2021
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Политика Приволжский ФО
взятка, рубли, конверт, деньги (2014) | Фото:

В Пензе вице-губернатору дали премию за отказ от взятки в 3 млн рублей

Вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова наградили премией за отказ от взятки в 3 млн руб.

Федотов получил 47,2 тыс. руб. Средства он перевел деньги в фонд помощи "Русфонд". Взятку чиновнику пыталась дать сотрудница администрации Каменского района. Женщина рассчитывала от вице-губернатора на помощь в победе в конкурсе на замещение должности главы районной администрации.

Федотов отказался от взятки и сообщил об этом в полицию, Следственный комитет инициировал уголовное дело. Чиновницу поместили под домашний арест, сообщает ТАСС.

Тем временем, СК завершил расследование уголовного дела в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки в размере более 1 млн рублей.

Теги: Пенза, взятка



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