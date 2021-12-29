В Пензе вице-губернатору дали премию за отказ от взятки в 3 млн рублей

Вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова наградили премией за отказ от взятки в 3 млн руб.

Федотов получил 47,2 тыс. руб. Средства он перевел деньги в фонд помощи "Русфонд". Взятку чиновнику пыталась дать сотрудница администрации Каменского района. Женщина рассчитывала от вице-губернатора на помощь в победе в конкурсе на замещение должности главы районной администрации.

Федотов отказался от взятки и сообщил об этом в полицию, Следственный комитет инициировал уголовное дело. Чиновницу поместили под домашний арест, сообщает ТАСС.

Тем временем, СК завершил расследование уголовного дела в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки в размере более 1 млн рублей.