23 Декабря 2021
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Политика Свердловская область
электромобиль, Mitsubishi i-MiEV (2012) | Фото:Накануне.RU

"Наш первый законопроект!" "Новые люди" предложили отменить транспортный налог для электромобилей

За три месяца работы в свердловском заксобрании партия "Новые люди" внесла свой первый законопроект. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Иван Зайченко, отметив, что речь идет об отмене налога на электромобили.

"Итак, суть законопроекта - отмена транспортного налога на электромобили. Почему он? И не потому, что я Теслу себе собрался покупать. Нам надо было взять что-то несложное, логичное, правильное, чтобы потренироваться и разобраться в нюансах. А дальше, я очень надеюсь, больше… А еще, есть большая надежда, что люди станут чаще покупать электромобили и на наших дорогах будет меньше вонять газами. Понятно, что одного законопроекта для этого мало, но с чего-то же надо начинать", - написал депутат.

По его словам, законопроект уже прошел все согласования и теперь за него будут голосовать депутаты. Зайченко также выразил надежду, что законопроект примут, поскольку до этого фракция ни разу не отклонила ни одного законопроекта дошедшего до общего голосования.

Напомним, что в прошлом году в закон "Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области" были внесены изменения, согласно которым транспортный налог на электромобили приравнивался к половине суммы исчисленного налога.



Теги: электромобиль, Новые люди, законопроект, ЗакСО



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