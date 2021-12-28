Власти привлекут казаков к охране лесов

Власти намерены чаще и активнее привлекать казаков к государственной службе. Например, есть идея задействовать их в природоохранной деятельности. По данным "Коммерсанта", Минприроды велело подведомственным службам и учреждениям нанимать казаков для охраны лесов и ООПТ, патрулирования территорий во время режима ЧС.

Есть даже предложение включить работу казаков в нацпроект "Экология" – тогда им можно будет платить из федерального бюджета. Всего в системе министерства есть более 6 тыс. вакансий, которые могли бы занять казаки. В ведомстве отметили, что сейчас казачьи общества безвозмездно помогают регионам в охране и воспроизводстве лесов, а также участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок.

Также в планах властей есть создание казачьих батальонов в Росгвардии. Идея уже неоднократно высказывалась (например, экс-генеральным прокурором Юрием Чайкой), но сейчас появились конкретные сроки создания таких подразделений – первый батальон может появиться в 2022 год.