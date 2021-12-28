На Среднем Урале отвалившееся колесо убило пассажира иномарки

На Среднем Урале отвалившееся от автомобиля колесо спровоцировало серьезное ДТП. В результате один человек погиб и еще двое получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось в понедельник вечером на 42 километре трассы "Екатеринбург - Шадринск - Курган": у автомобиля "Рено" произошло отсоединение колеса, после чего оно отскочило на встречный "Хундай". В результате ДТП мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении "Хундая", от полученных травм скончался на месте. Также пострадали женщина и ее дочь-подросток, ехавшие в "Хундае". У обеих врачи диагностировали незначительные травмы головы, госпитализация не потребовалась.

Как выяснили в Госавтоинспекции, в автомобиле "Хундай" находилась семья из трех человек: отец, мать и дочь. Иномаркой управлял 51-летний друг семьи, он вез их на вокзал, откуда они должны были отправиться на поезде в отпуск.

Возможную причину отсоединения колеса водитель "Рено" пояснить инспекторам так и не смог. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение необходимых экспертиз и исследований.