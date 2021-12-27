27 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Вагоны екатеринбургского метрополитена (2021) | Фото: Накануне.RU

Универсиада важнее. Депутат рассказал, почему Екатеринбург лишился перспектив развития метро

Причиной отказа от строительства второй ветки метро в Екатеринбурге стало решение региональных властей сконцентрировать финансы на организации Универсиады-2023. Об этом в своих социальных сетях написал депутат Госдумы Андрей Альшевских, сославшись на официальный ответ Минфина РФ.

"Согласно представленной заявке, на территории Свердловской области планируется в 2021–2023 годах реализация пяти проектов, связанных с развитием отдельных районов Екатеринбурга: строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках подготовки к летней Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге. Проекты в рамках развития метрополитена в регионе не заявлены", - говорится в документе.

Там также сказано, что правительство Свердловской области не претендовало на инфраструктурный кредит для строительства новой или продления старой ветки.

Альшевских, рассуждая о судьбе екатеринбургского метрополитена, заявил, что у города был шанс получить 12 млрд рублей от Москвы, однако в итоге свердлоские власти предпочли иначе расставить приоритеты. На организацию и проведение Всемирных студенческих игр регион все же получит 11,9 млрд руб. от федерации.

"Каждый раз мечты о второй ветке натыкаются на нехватку финансирования. Чего уж говорить, денег у местных чиновников нет на достройку даже первой. В нынешнем году у Свердловской области был прекрасный шанс вложиться в подземку за счет федерации. В рамках конкурса инфраструктурных проектов наш родной край мог получить почти 12 млрд руб. на развитие метрополитена. Но заявку в Москву отправили, беспокоясь исключительно об Универсиаде 2023 года. Остается порадоваться за Самару и Нижний Новгород. Эти регионы расставили приоритеты иначе", - написал депутат.

Напомним, что на итоговой пресс-конференции глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что город в будущем все же планирует как продление старой ветки метро, так и строительство новой. А на данный момент мэр предложил альтернативу в качестве наземного метро.

Теги: вторая ветка, метро, Универсиада, Екатеринбург, Альшевских



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