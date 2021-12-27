Замредактора New York Times скончался после бустерной дозы вакцины от ковида

Заместитель редактора New York Times по Азии Карлос Техада скоропостижно скончался вскоре после бустерной дозы вакцины от ковида. О смерти своего сотрудника сообщило само издание, естественно, умолчав о факте ревакцинации.

Бывший журналист издания Алекс Беренсон написал, что Техада умер от сердечного приступа через день после бустерного укола, который сделал в Сеуле 16 декабря. Через день Техада сам сообщил в Instagram, что ревакцинировался препаратом Moderna, причем заполнил форму на корейском языке, который не понимает. На следующий день его не стало.

Беренсон отметил, что никаких клинических испытаний проверки безопасности смешивания различных типов вакцин не проводилось. Ранее Техада вакцинировался препаратом от Johnson&Johnson.

В декабре местная газета The Conejo Guardian сообщила, что наблюдается огромный рост необъяснимых проблем с сердцем, инсультов, инфарктов, что может быть последствием ковид-вакцинации, пишет "Красная весна".

В США вакцинировано окло 70% населения, а смертность еще выше, чем в прошлом году.