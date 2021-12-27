27 Декабря 2021
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Спорт Свердловская область
вратарь Илья Помазун (2020) | Фото: fc-ural.ru

Болельщики "Урала" выбрали лучшего игрока команды в первой части сезона

Болельщики "Урала" провели голосование по выбору лучшего игрока команды в первой части нынешнего сезона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, для финального опроса была выбрана тройка сильнейших: защитник Арсен Адамов, полузащитник Рафал Августиняк и голкипер Илья Помазун. В итоге вратарь и занял первое место в голосовании. Вторым стал Августиняк, третьим - Адамов.

В качестве награды Помазун получит от фанатов вязаного Шмеля. Приз Илье вручат уже в следующем 2022 году.

Напомним, что сейчас екатеринбургская команда находится в отпуске, из которого выйдет в середине января. "Урал" возобновит сезон в РПЛ 26 февраля гостевым матчем против "Нижнего Новгорода".

Теги: Урал, Помазун, лучшие



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