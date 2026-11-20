"Для жителей это больная тема": врио мэра Екатеринбурга посетил "Водоканал"

Назначенный в октябре врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов начал знакомство с инфраструктурой местного "Водоканала". Для этого он лично посетил МУП.

Как рассказал Галямов в своем канале, "Водоканал" является стратегически важным предприятием для уральской столицы.

"Знаю, что качество воды – больная тема для жителей, особенно после летнего паводка. Пообщался с коллективом, заслушал планы развития муниципального предприятия. Считаю, необходимо поэтапно улучшать инфраструктуру, чтобы обеспечивать город-миллионник стабильным и качественным водоснабжением", - отметил врио мэра.

Напомним, что минувшим летом и осенью Екатеринбург сталкивался с водным коллапсом. Прежний глава города Алексей Орлов обещал, что виновного в этом определят.

В сентябре стало известно, что мэрия Екатеринбурга начала проверку "Водоканала".