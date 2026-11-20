Московский экономический форум–2027 намечен на 6-7 апреля

18 ноября состоялось заседание Оргкомитета по подготовке одиннадцатого Московского экономического форума (МЭФ), который запланирован к проведению на 6-7 апреля 2027 года. Повестка заседания включала в себя обсуждение ключевой темы МЭФ-2027, темы секций, предложений по культурной программе форума, ряда организационных моментов по подготовке мероприятия.



В ходе обсуждения ключевой темы форума спикерами (К.А.Бабкин, Коломейцев Н.В., Гамза В.А., Переслегин С.Б., Кобяков А.Б., Дмитриева О.Г., Крупнов Ю.В., Середа М.С., Баранчик Ю.В и др.) был высказан ряд предложений, касающихся концептуального оформления основного месседжа форума, который будет проходить через четыре месяца в условиях быстро меняющейся мировой обстановки. Поэтому необходимо обеспечить не только востребованность форума внутрироссийской экономической повесткой, но и актуальность одного из ключевых российских форумов 2027 года на международном уровне, отметил Оргкомитет МЭФ.

Отдельный предметный разговор участников Оргкомитета состоялся по вопросам обеспечения актуальной содержательной повестки сессий форума. Спектр тем на МЭФ традиционно широк. Форум тем и отличается от других мероприятий подобного рода, что его повестка включает в себя не только обсуждение экономических, промышленных, финансовых вопросов, но и геополитических, и гуманитарных. Особенно важно, что обсуждение любых вопросов происходит в контексте обеспечения национально-государственных интересов страны, приоритетов ее развития и сохранения стабильности.



По результатам обсуждения было принято решение принять внесенные предложения за основу и продолжить работу участниками Оргкомитета по согласованию порядка сессий и их содержательного наполнения уже в рабочем порядке.