Массовое отравление в школе Петропавловска‑Камчатского: возбуждено уголовное дело

В Петропавловске‑Камчатском следователи завели уголовное дело после того, как 34 человека - 30 учеников и 4 сотрудника школы - обратились за медицинской помощью: у всех нашли признаки острой кишечной инфекции. Об этом сообщило следственное управление СК России по Камчатскому краю.

Правоохранители квалифицируют ситуацию по ч. 1 ст. 238 УК РФ - за оказание услуг, опасных для здоровья. Подтверждение есть в публикации в мессенджере "Макс".

По данным следствия, все пострадавшие ели в школьной столовой с 13 по 18 ноября - именно после этого у них появились симптомы инфекции. Всем оказали помощь амбулаторно, в стационар никого не направляли. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и ищут причины вспышки.

Ранее на Среднем Урале в сауне села Косой Брод во время празднования дня рождения дети и взрослая женщина почувствовали резкий запах хлорки - в итоге семь человек пострадали, шестерых несовершеннолетних госпитализировали с отравлением парами хлора.