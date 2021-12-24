24 Декабря 2021
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Тинькофф Российская Премьер-Лига (2020) | Фото: Накануне.RU

"Урал" возобновит сезон в РПЛ 26 февраля: расписание матчей

Российская Премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь 19-21 туров чемпионата страны. Свое расписание узнал и екатеринбургский "Урал".

Первый официальный матч в 2022 году команда проведет 26 февраля - соперником будет "Нижний Новгород". Эту встречу уральцы сыграют в гостях. Затем также на выезде футболисты Игоря Шалимова попробуют одержать верх над "Краснодаром". Матч против "быков" состоится 7 марта.

А первую в 2022 году игру на родной "Екатеринбург-Арене" клуб проведет 13 марта. Соперником станет грозненский "Ахмат".

Напомним, в заключительной перед зимним перерывом игре уральцы в гостях разгромили "Ростов". Сейчас екатеринбургская команда находится в отпуске, из которого выйдет в середине января следующего года.

Теги: Урал, матчи, расписание, РПЛ



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