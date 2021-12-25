25 Декабря 2021
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модель НОЦ, научно-образовательный центр (2018) | Фото: Правительство Тюменской области

Программу поддержки научно-образовательных центров мирового уровня могут продлить до 2030-го

Уральский полпред Владимир Якушев принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Темами стали итоги Года науки и дальнейшее развитие научного потенциала страны и регионов, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

Комментируя итоги заседания, Владимир Якушев отметил, что регионы УрФО обладают мощным научным, образовательным и промышленным потенциалом. В настоящее время в округе действуют два научно-образовательных центра мирового уровня: Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" (УМНОЦ) и Западно-Сибирский научно-образовательный центр (ЗапСибНОЦ). Их проекты охватывают восемь приоритетных направлений в цепочке "университет – научная организация – производственное предприятие".

"Идеология НОЦ такова, что кумулятивный эффект достигается при прямом взаимодействии науки, компаний и региональной власти, создающей условия для инвестиций в технологическое развитие. Только в случае, когда совпадают интересы всех участников процесса, мы можем рассчитывать на создание прорывных разработок и реализацию инновационных проектов. Необходимо, чтобы проекты, входящие в портфель НОЦ, были реализованы с максимальной эффективностью", - подчеркнул Владимир Якушев.

На Госсовете прозвучало предложение продлить программу поддержки научно-образовательных центров мирового уровня (с возможностью ротации участников) до 2030 г., а также присвоить НОЦ особый правовой режим.

Напомним, создание межрегиональных научно-образовательных центров началось по инициативе Президента России как часть нацпроекта "Наука". Задача центров – объединить на одной площадке наработки ученых с возможностями бизнеса, а также вывести подготовку кадров на новый уровень. Все регионы Уральского федерального округа являются участниками НОЦ.

Теги: Научно-образовательный центр, Госсовет, Владимир Якушев



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