Архангельского губернатора представили к награде за "секретную эффективную деятельность"

Депутаты Архангельской облдумы направили полномочному представителю президента РФ в СЗФО ходатайство о награждении губернатора Александра Цыбульского медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Высокую награду глава региона, по мнению парламентариев, должен получить за "эффективную государственную деятельность", правда, какие-то конкретные показатели эффективности при этом не указываются.

Жители региона, судя по реакции в соцсетях, восприняли награждение, мягко говоря, неоднозначно. Вспоминают они о том, что область находится в числе регионов с худшим качеством жизни. К тому же сам Архангельск, как отмечают эксперты, оказался на нижних строчках рейтинга качества управления в городах, составленного АПЭК.

Руководитель регионального отделения "Партии Дела" в Архангельской области Диана Рудницкая полагает, что в истории с награждением присутствует некая "секретность".

"Мне кажется, что такие награды не должны вручаться, исходя из каких-то секретных данных. Не должно быть сомнений в том, достоин ли он такой высокой награды. Но, исходя из его деятельности на посту, сомнения есть, что он достоин. Каких-то выдающихся достижений на почве губернаторства за ним не было замечено", - рассказала Накануне.RU Диана Рудницкая.

Депутат Архангельского областного собрания депутатов Леонид Таскаев также считает, что о заслугах надо объявлять публично.

"Надо иметь представления, за что награда нашла героя. Комментировать, заслуженно или нет, я не могу, потому что нам так и сказали, что это секретная информация. Насколько понимаю, там механика такая, что к награде представляет именно законодательное собрание. Честно говоря, никакой внятной позиции, что он кого-то победил или что-то хорошее сделал, такого не было. "За" голосовали 40 депутатов из разных фракций из 47. Я всегда относился к этому так, что государственная награда - это признание заслуг, и понятно, каких заслуг. Если есть заслуга, давайте о ней скажем. Если он деньги привлёк в регион или инфраструктурный проект реализовал - да ради бога. Но подача вызвала много нареканий. А регион, так или иначе, протестный - и Шиес, и формат реализации мусорной реформы, и проблемы с транспортной доступностью. И в этой атмосфере выдавать награду - по-моему, немного неразумно", - отметил в беседе с Накануне.RU Таскаев.

Происходящее показывает, насколько депутаты областного совета стали далеки от насущных проблем, считает общественный деятель из Северодвинска Сергей Илюхин.

"Они не понимают, чем люди живут. Недавно мы отнесли туда 24 тысячи подписей против QR-кодов на транспорте, которые собрали по всей области за неделю. И как депутаты проголосовали? Они это одобрили, то есть с точностью до наоборот. Они совершенно отрешились от людей и не слышат их. Это ещё одна пощёчина северянам - после Шиеса, который прогремел на всю страну, когда власть в очередной раз показывает, что ничего не собирается менять в отношениях с населением", - подчёркивает он.

"Даже если бы повод не был секретным, я выхожу на улицу и вижу, что повода награждать Цыбульского нет", - рассказала Накануне.RU активист из Северодвинска Анна Степанова.

"Он уже был губернатором в другом округе и оставил к себе очень плохое отношение. Он тогда выступал против объединения [Ненецкого автономного] округа и Архангельской области, а когда перешёл в губернаторы области, то на лету переобулся и стал везде говорить о необходимости объединения", - отметила она.

Впрочем, секретное награждение - не единственная странность. Практически вся биография архангельского губернатора состоит из "белых пятен", так считает директор ассоциации "Фермеры Русского Севера" Михаил Силантьев.

"Указано, что он "из семьи военных", но кто его родители - узнать невозможно. Указаны институты, где он обучался, но дипломов об образовании никто не видел. Указано, что служил в армии, но где и кем - неизвестно. Указано, что женат и даже есть ребёнок, но за все годы никто его никогда с молодыми женщинами не видел - жену тем более не показывал и даже не называл. После армии он сразу же появляется в Правительстве РФ и сразу на высоких должностях, как такое возможно - непонятно. А получив должность замминистра РФ, практически тут же получает свой первый орден "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, за что - снова секрет. Через год после этого министр Улюкаев, у которого он работал замом, садится в тюрьму, а Цыбульский через пару недель переводится в другое министерство тоже замминистром", - недоумевает в беседе с Накануне.RU Михаил Силантьев.