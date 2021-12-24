Рожин: СБУ официально записали в портфолио "ЧВК Вагнера" разгром ВСУ под Дебальцево

Официальный сайт службы безопасности Украины опубликовал обвинение в нарушении территориальной целостности Украины за деятельность под Дебальцево неназванному «руководителю «ЧВК Вагнера».

«Градус величия «неназванного руководителя» стремится уже к галактическим масштабам». – комментирует новость военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Эксперт явно подтрунивает над украинской стороной - если ЧВК разгромило часть нескольких бригад ВС, то называть их руководителя вслух точно страшно и опасно.

«Собственно, СБУ как бы говорит, что катастрофа ВСУ под Дебальцево состоялась потому, что там в том числе действовало ЧВК. При этом, как известно, на стороне ВСУ в ходе войны также действовали американские ЧВК ("Greystone", "GreenGroup" и т.д.). Но они почему-то громких военных успехов в ходе интенсивной фазы боевых действий не добились, котлов не организовывали. А вот тут пришел "Вагнер" и сделал ВСУ ата-та.»

И общими международными усилиями «ЧВК Вагнера» превращена в самый известный мировой бренд среди частных военных компаний. «Теперь в портфолио записали еще и разгром ВСУ под Дебальцево.» - пишет Рожин.

«В итоге получается, что, раскручивая нарратив о том, что "Вагнер" разбил ВСУ под Дебальцево, СБУ с одной стороны принижают ВСУ (регулярные вооруженные силы по сути уступили ЧВК), а с другой стороны фактически занимаются пиаром "Вагнера". В целом, яркий пример идиотизма украинской пропаганды.» - заключил эксперт.

Украинские попытки именно в 2021 году оправдать свое поражение под Дебальцево шестилетней давности успешной деятельностью «ЧВК Вагнера», скорее всего, связаны с информационной шумихой вокруг этой организации. Однако попытка использовать громкие инфоповоды для киевской пропаганды вылилось по сути в очередное признание заслуг добровольцев в поражении регулярной украинской армии.