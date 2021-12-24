24 Декабря 2021
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Поезда (2020) | Фото: Накануне.RU

РЖД проработают запуск поездов из Марий Эл после жалобы Путину

Компания РЖД рассмотрит возможность запуска поездов по маршруту Йошкар-Ола — Санкт-Петербург и другие города после обращения с данным вопросом журналистки из Марий Эл к президенту Владимиру Путину во время итоговой пресс-конференции.

Также компания изучат возможность назначения поездов из Йошкар-Олы в южном направлении.

Отметим, что в этом году администрация Кремля отобрала для участия в пресс-конференции 500 журналистов. Какими критериями руководствовались в пресс-службе президента при отборе – неизвестно.

Среди попавших на мероприятие СМИ оказалось несколько иноагентов, Ксения Собчак с "заклятым другом" Сергеем Шнуровым, актриса ситкома "Универ" Анна Хилькевич. При этом не аккредитовали представителей "Новой газеты", редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира.  

Теги: РЖД, поезда, Марий Эл



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