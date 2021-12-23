Путин убежден в росте экономики и реальных доходов населения

Сегодня в Манеже проходит большая пресс-конференция Владимира Путина "со специально отобранными журналистами". Президент начал свое выступление с обзора социально-экономической ситуации, после первого же ответа на вопрос, как выбираться экономике из "ковидных" годин, стало понятно, что у Владимира Путина весьма и весьма оптимистичный настрой. Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса и вынужденными ограничениями, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие другие.

"У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны", – сказал Путин.

Президент предоставил цифры, по его данным, рост ВВП в этом году ожидается на уровне 4,5%, что уже неплохо. Также, согласно данным президента, промышленное производство растет темпами 5%, в строительстве рекордные показатели – 90 млн кв. м, Владимир Путин особо подчеркнул, что впервые такой результат достигнут в новейшей истории.

И это еще не всё.

"Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу, – сказал Путин. – Изменения и в реальных располагаемых доходах населения, если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост. Инфляция 8% ожидается – это гораздо больше, чем прогнозировали, но все равно – рост реальных доходов за вычетом инфляционных расходов – 3,5-4%", – перечислил президент.

Конечно, так благополучно все сложится не у всех категорий граждан, предупредил президент, это средние цифры. Зато растет Фонд национального благосостояния – на сегодня он составляет чуть более 125 млрд долларов, международные резервы подросли с 595 млрд до 625,5 млрд. По мнению Путина, все это говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике.

Уровень безработицы стал ниже, чем даже был до пандемии, это Путин считает плюсом. Но уменьшается продолжительность жизни населения и это по-настоящему беспокоит главу государства – он сказал, что это как раз один из результатов пандемии.

"Примерно так, в целом, я считаю, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает – ну, будем вести себя скромно – удовлетворительной оценки. Результаты положительные", – сказал Владимир Путин.

Между тем, политолог Дмитрий Михайличенко считает, что реальные цифры таковы, что благодаря политике Центробанка и государства в целом реальных инвестиций в стране все меньше.

"Деньги просто не инвестируются в экономику. Не совсем понятно, о каком росте доходов идёт речь. Уровень инфляции в стране очень высок, и Росстат не фиксирует его. Поэтому не все согласятся с цифрами, которые озвучил глава государства. О восстановлении экономики можно говорить в секторе углеводородов и металлургии, но не в малом и среднем бизнесе. В целом по экономике статистика также даётся оптимистичная, но общество не чувствует в полной мере восстановления и выход на докладные показатели", – сказал эксперт.

Несмотря на критику нового бюджета на 2022 год, где урезаны расходы на здравоохранение, Владимир Путин назвал его социально ориентированным, нацеленным на развитие.

Главное, чтобы социальные меры поддержки не привели к еще большей инфляции, говорит президент, как это произошло в ведущих экономиках мира, где растут дефицитные бюджеты, тут глава государства ударился во внешнюю политику и показал себя экспертом в чужой экономике, но все же вернулся от сравнений к показателям российской инфляции.

"У нас это тоже есть, потому что 8% – это много, и нам надо, конечно же, вернуться к целевым показателям – 4%. Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк, я знаю, как коллеги из реального сектора ругаются на ЦБ, и знаю их аргументы. Я знаю про неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть, как в Турции".

Путин напомнил, что ЦБ проводит независимую политику: "Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно".

"Повышение ставок уменьшает возможности роста экономики, – сказал Путин, – но сегодня мы пока этого не видим, потому что объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут – у Сбербанка только триллион прибыли в этом году. В целом пока золотая середина найдена", – заключил президент.

"По статистике, озвученной главой государства, будет много споров и несогласия. Соглашусь с оценками о том, что технократия запутывает президента в отчетах. От себя добавлю, что аналогичное кажется мне и в отношении фармократии", – говорит эксперт Дмитрий Михайличенко.