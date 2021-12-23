"Мяч на стороне Зеленского": Россия повышает ставки, но желает избежать войны?

Большая пресс-конференция Путина со "специально отобранными Кремлем журналистами" проходит в весьма непростое время. Ситуация на Украине стала, пожалуй, самой напряжённой с момента заключения Минских соглашений. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что в Донбасс прибыли более сотни сотрудников американских ЧВК, которые готовят там провокацию с использованием химического оружия.

При этом США заявили о непризнании каких-либо российских "красных линий" на Украине, а в МИД РФ опубликовали неподписанный договор с Вашингтоном, в котором одним из условий называется прекращение расширения НАТО на бывшей территории СССР. В Нидерландах тем временем прокуратура запросила пожизненные сроки для четверых обвиняемых по делу о гибели лайнера "Малазийских авиалиний", среди которых Игорь Стрелков. Такой шаг выглядит как очередное повышение ставок со стороны Запада.

В этой связи ожидаемым оказался вопрос Путину о том, нужно ли готовится к войне. "Россия не сердится, Россия сосредотачивается", - ответил Владимир Путин цитатой из Горчакова. Он напомнил что обострение началось в 2014 г., а до этого Москва работала со всеми правительствами Украины, вне зависимости от того, какой они были внешнеполитической ориентации. "Никакие действия в отношении Крыма нам даже в голову не приходили", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что американский президент просил поддержать его мирный процесс после переворота на Украине. Но через день после этого произошёл государственный переворот в условиях, когда Янукович согласился уйти в отставку, а победа оппозиции на выборах была неминуема. После этого также были проведены две военные операции в Донбассе.

"Нас просто поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - так президент объяснил вмешательство в украинский кризис.

Политолог Максим Жаров отмечает, что игра на повышение ставок и с нашей, и с американской стороны ставит своей целью удержать противника от какого-то нежелательного для себя сценария. Россию хотят удержать от вмешательства на случай, если произойдёт новое наступление в Донбассе или уличные выступления против Зеленского с попыткой его свержения. А с нашей стороны идёт попытка удержания от наступления на ЛДНР, когда Россия будет вынуждена реально вмешаться.

"Именно этого реального вмешательства, я так понимаю, внутри Кремля очень не хотят, а хотят путём жёсткой риторики, жёстки словесных интервенций удержать американцев и англичан от реализации этих сценариев в Донбассе", - подчеркнул он в беседе с Накануне.RU.

По мнению эксперта, напоминание Владимира Путина о готовности работать со всеми прошлыми руководителями Украины стоит понимать так, что в Кремлле готовы поддержать Зеленского, если он будет конструктивен.

"Мы работали со всеми предыдущими президентами и старались поддерживать с ними деловые отношения, несмотря на их ярую антироссийскую риторику. Всегда это получалось, а с Зеленским не получается. Сейчас мы его не воспринимаем как партнёра по переговорам, но если он проявит какую-то конструктивную инициативу, то, в принципе, разговор возможен, такой даётся посыл", - предполагает Максим Жаров.