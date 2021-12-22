22 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

Задержан челябинец предположительно спаливший машину лидера водителей "скорой помощи"

Полиция задержала мужчину, который, предположительно, сжег автомобиль лидера водителей челябинской скорой помощи Евгения Палина. Им оказался 59-летний житель Челябинска. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В отношении вероятного "пиромана" избрали меру пресечения в виде ограничения определенных действий. По словам Евгения, задержанный человек имеет отношение к "Челябмедтрансу", но конфликтов у них не было.

Ранее водители скорой помощи ГАУ "Челябмедтранс" совместно с общероссийским профсоюзом работников здравоохранения "Действие" и фондом развития гражданских институтов "Горожане" передали губернатору Челябинской области требования, касающиеся улучшений условий труда.

Под документом подписались 124 водителя. Обращение передавал представитель инициативной группы водителей скорой помощи Евгений Палин. В обращении говорится о необходимости укомплектовать бригады "скорых" водителями и фельдшерами из расчёта — 1 бригада на 10 тыс. человек обслуживаемого населения. Сегодня Челябинску не хватает 40 бригад.

Также среди требований — установить зарплату водителей не ниже средней отраслевой заработной плате в УРФО (не менее 50 тыс. руб. Оклад – 43,5 тыс. руб.). В настоящее время оклад водителей в городе составляет 11 тыс. 868 руб.

Среди прочих требований — привести нормы времени управления транспортным средством и отдыха водителей "Челябмедтранс" в соответствие с требованиями ПДД, обеспечить условия для бесконтактной мойки служебных транспортных средств на каждой подстанции.

Как сообщалось ранее, водители скорой помощи в Челябинске также намерены подать в суд иск о защите чести и деловой репутации к первому вице-губернатору региона Ирине Гехт. "Когда негодование дошло до СМИ, замгубернатора Ирина Гехт заявила, что людей просто используют в политических целях. Водители составили иск. Они требуют от чиновницы опровергнуть слова, порочащие их репутацию, и выплатить 200 тыс. руб. за моральный ущерб", — рассказали в профсоюзе медработников "Действие".

Теги: медики, Челябинск, скорая помощь



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