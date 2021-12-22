22 Декабря 2021
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Политика В России
заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

Отложен срок обязательного отказа чиновников от иностранного гражданства

Депутаты Госдумы России отложили срок, до которого чиновники должны были отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство.

Он перенесен на 2023 год. Как предполагалось ранее, госслужащие должны сделать это до февраля 2022 года. Закон о запрете иметь гражданство или ВНЖ другой страны, предложил президент России Владимир Путин.

Однако Дума приняла в третьем чтении закон, который предполагает, что крайний срок, до которого госслужащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей, продлевается до 1 января 2023 года.

Кроме того, это требование касается военных, проходящих службу по контракту и воинских формированиях на должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно. Как указано в законе, если они не предоставят документы, подтверждающие прекращение гражданства или ВНЖ другого государства до указанной даты, они "могут быть досрочно уволены с военной службы", сообщает Forbes.

Напомним, документ также запрещает лицам с иностранным гражданством или видом на жительство замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.

Теги: чиновники, гражданство



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Ранее 28.03.2021 09:30 Мск Госдума в апреле во втором чтении рассмотрит запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих


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