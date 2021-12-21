В Николаеве главврач областной инфекционной больницы заявила о нехватке кислорода и была уволена властями

Главврач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила о критической ситуации в больнице и бездействии властей, за что и поплатилась должностью.

В ноябре она заявила об огромных проблемах с лечением госпитализированных пациентов с ковидом, а на днях записала видеообращение. В нем она рассказала, что после обнародования сведений ей стали угрожать увольнением и закрытием больницы - единственной инфекционной больницы в области. Для этого организуют проверку, которая найдет массу нарушений. Федорова обвинила министра здравоохранения во вранье и сговором с региональными властями против нее.

"Мне стыдно за наш Минздрав, который возглавляют такие профаны", - заявила главврач.

В ноябре в больницу ночью даже ворвались неизвестные и требовали дать кислород больным, рассказала она. Федорова лично договаривалась с производителем, чтобы в больницу привезли кислород. По ее словам, каждый день под кабинетом стоят родственники пациентов, прося кислорода. А местные власти отчитываются в Киев об успехах в борьбе с ковидом. В это ситуации она не могла молчать, прося Киев повлиять на ситуацию в области. Позже она заявила, что ее шантажируют, требуя уйти "добровольно".

В итоге сегодня областной совет уволил ее с должности главврача областной инфекционной больницы.