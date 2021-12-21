Привезли из регионов: в Госдуме снова есть депутат с ковидом

В Госдуме снова есть заболевший коронавирусом, пока – только один, сообщил на сегодняшнем пленарном заседании палаты ее спикер Вячеслав Володин. По его мнению, депутаты часто привозят болезнь с региональной недели (что, кстати, к текущей ситуации не относится – прошлую неделю парламентарии провели в Москве, у них были пленарные заседания).

Володин призвал коллег не пренебрегать ПЦР-тестами, которые нужно сдать дважды перед пленарными заседаниями. По словам председателя Госдумы, коллективный иммунитет народных избранников продолжает оставаться на уровне в 95%.

Между тем, завтра у Госдумы VIII созыва завершается первая сессия. Депутаты проведут последнюю в сезоне пленарку. Она откроется выступлениями лидеров фракций, затем будут рассмотрены законопроекты второго и третьего чтений, на этом сессия завершится.