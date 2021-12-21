Обрабатывающая промышленность в 2021 году показала рост всего в 5%

Хотя отдельные отрасли обрабатывающей промышленности в 2021 году показали рост, измеряемый двузначными цифрами, в целом этот сектор экономики по итогам года покажет рост только в 5% - это немногим больше чем прогнозируемый рост ВВП (около 4,2%).

По словам главы Минптормторга России Дениса Мантурова, лидерами по росту стали сельскохозяйственное машиностроение (+40%), фармпроизводство (+20%), станкостроение, авиапром, химпром и радиоэлектроника (+10%), автопром (+7%).

"На 12 площадках выпущено свыше 300 млн комплектов доз вакцины от коронавируса, мы с запасом закрываем возможность вакцинации всех граждан России", - привел в пример успешность фармы в этом году министр, выступая в Госдуме с отчетом.

Министр отметил, что проблемы были с кислородом. "Пока актуален вопрос с кислородом для больниц, потребность в котором выросла с начала пандемии в 15 раз. Идет медикализация кислорода с предприятий химической отрасли, ОПК, Роскосмоса, Росатома и т.д., также осуществляются поставки из-за границы. Сейчас ситуация стабилизировалась. В октябре на контроле по этому вопросу было более 50 субъектов, сейчас это число снизилось до семи. Правительство субсидирует закупку 177 кислородных станций для 51 региона, в пять из них концентраторы будут поставлены до конца года", - сообщил Мантуров.

Он также пообещал, что уже в 2024 году в России начнется беспилотное движение: "Сначала это произойдет с грузовиками. В 2024 году будет запущена первая в мире трасса беспилотных грузовых перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом".

Также, по словам Мантурова, "со следующего года начнутся передачи авиакомпаниям МС-21-300, с 2024 года – Ил-114, всего более тысячи самолетов планируется произвести в России до 2030 года".

Аудитор Счетной палаты России Андрей Перчян прокомментировал внушительный рост экспорта: "Объем экспорта за девять месяцев составил $340 млрд – это плюс 40% к аналогичному периоду прошлого года, 43% от общего объема – это несырьевой экспорт, по нашим прогнозам он будет расти".