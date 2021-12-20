20 Декабря 2021
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Экономика Москва
Сергей Собянин (2020) | Фото: twitter.com

Пандемия обошлась в Москве уже примерно 800 миллиардов рублей - Собянин

Пандемия коронавируса уже обошлась в 800 млрд руб., 200 млрд руб. из них – недополученные доходы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Очень много разных направлений этих трат [на борьбу с пандемией] - это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание таких вот резервных госпиталей, <…> это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета. Если вот все это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 млрд рублей, включая траты фонда обязательного медицинского страхования. Из них миллиардов 200 - это недополученные доходы города", - сообщил глава города.

Теги: сергей собянин, расходы, москва, пандемия



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