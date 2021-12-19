Сильный снегопад блокировал работу аэропорта Челябинска

Аэропорт Челябинска временно приостановил работу из-за сильного снегопада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Задержаны десятки рейсов.

"19 декабря 2021 года аэропорт Баландино временно приостановил свою деятельность в связи с неблагоприятными метеоусловиями (гололедица и снегопад). На прилет и на вылет задержаны авиарейсы в города Москва, Ростов-на-Дону, Сочи, Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, с которыми в настоящий момент работают представители авиакомпаний.