19 Декабря 2021
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челябинск аэропорт баландино (2018) | Фото: Накануне.ru

Сильный снегопад блокировал работу аэропорта Челябинска

Аэропорт Челябинска временно приостановил работу из-за сильного снегопада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Задержаны десятки рейсов.

"19 декабря 2021 года аэропорт Баландино временно приостановил свою деятельность в связи с неблагоприятными метеоусловиями (гололедица и снегопад). На прилет и на вылет задержаны авиарейсы в города Москва, Ростов-на-Дону, Сочи, Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, с которыми в настоящий момент работают представители авиакомпаний.

Теги: Баландино, аэропорт Челябинска, снегопад, задержки рейсов



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