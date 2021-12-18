Онкобольные КБР обратились к главе республики: "Извините, это настоящий фашизм"

Жители Кабардино-Балкарии с онкозаболеваниями записали видеообращение к главе республики Казбеку Кокову. Ролик с обращением появился на Youtube.

В нем онкобольные напомнили, что в августе Коков "взял на себя ответственность" за них, но с того времени ничего не поменялось: препаратов так и не появилось.

Авторы обращения рассказали, что онкобольных начали отправлять в частные клиники в Махачкалу за препаратами, объясняя это тем, что нужных дорогостоящих жизненно важных препаратов нет в онкодиспансере республики.

Больные без медицинского сопровождения почти сутки проводили в маршрутке в Дагестан и обратно, при этом после приема мощных препаратов у них были побочные явления, рассказала местная жительница.

Онкобольные, по ее словам, неоднократно обращались во все возможные инстанции нашей страны, писали президенту, но "дальше последовали одни отписки от министерства здравоохранения".

Встретиться с главой минздрава Кабардино-Балкарии Рустамом Калибатовым жителям не удается из-за постоянных переносов времени встречи.

Руководитель отделения "Монитор пациента" по КБР Ибрагим Султыгов заявил, что сотрудники минздрава республики "не выполняют своих функций, они лишают людей возможности лечиться у себя дома и в полном объеме".

По его словам, проблемы с онкобольными возникали в республике неоднократно, но ситуация обострилась летом прошлого года и не наладилась до сих пор.

В июле местные Telegram-каналы сообщали о том, что министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов подал в суд на 12 онкобольных, которые, якобы, пожаловались президенту Путину на отсутствие специализированных лекарственных средств для них.