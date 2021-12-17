17 Декабря 2021
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Происшествия В России Москва
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала сторонника ИГ в общежитии московского вуза

В Москве сотрудники ФСБ задержали сторонника террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

По данным ведомства, мужчина пытался вербовать студентов Российского технологического университета МИРЭА.

Спецоперация прошла в общежитии вуза. Задержанный гражданин среднеазиатской республики являлся его студентом, уточнили в ФСБ.

Он оправдывал деятельность террористов из ИГ и занимался их пропагандой, распространяя в интернете материалы об их идеологии. Также задержанный призывал учащихся вести вооруженную борьбу за установление халифата в Ираке и Сирии.

Ранее в Мурманской области ФСБ ликвидировала сторонника ИГ (запрещена в РФ), готовившего теракты на военных объектах.

Преступника задержали, когда он вытаскивал из тайника на окраине Кандалакши самодельное взрывное устройство. Он оказал вооруженное сопротивление и был убит.

Теги: фсб, иг, вуз



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