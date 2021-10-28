В Мурманской области ликвидировали планировавшего теракты боевика ИГ

В Мурманской области ФСБ ликвидировала сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракты на военных объектах.

Преступника задержали, когда он вытаскивал из тайника на окраине Кандалакши самодельное взрывное устройство. Он оказал вооруженное сопротивление и был убит. Среди силовиков пострадавших нет.

Во время обысков было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления, холодное и огнестрельные оружие и боеприпасы.

22 октября в Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края. Подозреваемый задержан. По данным ведомства, это сторонник запрещенной ИГ.