28 Октября 2021
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Происшествия СЗФО В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Мурманской области ликвидировали планировавшего теракты боевика ИГ

В Мурманской области ФСБ ликвидировала сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракты на военных объектах.

Преступника задержали, когда он вытаскивал из тайника на окраине Кандалакши самодельное взрывное устройство. Он оказал вооруженное сопротивление и был убит. Среди силовиков пострадавших нет.

Во время обысков было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления, холодное и огнестрельные оружие и боеприпасы.

22 октября в Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края. Подозреваемый задержан. По данным ведомства, это сторонник запрещенной ИГ.

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В Мурманской области ликвидировали планировавшего теракты боевика ИГ

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Теги: боевик иг, теракт, мурманская область



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