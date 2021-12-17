17 Декабря 2021
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презентация книги &quot;Советское право. Итоги&quot;, Павел Крашенинников (2021) | Фото: Накануне.RU

Законопроект о местном самоуправлении рассмотрят в первом чтении в конце января

Как стало известно накануне, сенатор Клишас и депутат Крашенинников добрались до реформирования самого низшего, но при этом базового уровня власти – муниципалитетов. Не успела Госдума одобрить их же законопроект о региональной власти, как в парламент был внесен документ, регулирующий жизнь местного самоуправления.

Крашенинников времени зря не теряет: сегодня он в родном Екатеринбурге со свердловскими властями обсуждал свою новую инициативу. И не всем она пришлась по душе. Регионы и муниципалитеты пугают темпы, которыми идет рассмотрение, а с другой стороны – нужно понимать, когда закон может быть принят.

Николай Воронин, глава Уральского института регионального законодательства на встрече с Крашенинниковым поинтересовался: когда можно ожидать принятие законопроекта в Госдуме? От этого будет зависеть – проводить ли осенью 2022 года выборы в муниципалитетах, ведь если уже 1 января 2023 года количество муниципалитетов сократится в два раза, то избранные главы и представительные органы не проработают и полугода. А если проводить выборы уже под новую структуру, то законодательная маза нужна в мае.

Крашенинников, глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству, заявил, что в первом чтении законопроект планируется рассмотреть в конце января. Затем, если он пройдет в первом чтении, еще месяц у регионов и других инициативных субъектов будет на внесение поправок. Таким образом, законопроект будет принят, скорее всего, весной.

При этом автор закона отметил, что решения о схеме выборов и прочие "рабочие моменты" действительно лягут на регионы, им, вероятно, придется поспешить, чтобы успеть за вступающим в силу законом.

Теги: павел крашенинников, первое чтение, законопроект, местное самоуправление, муниципалитеты



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