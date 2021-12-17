17 Декабря 2021
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Арбитражный Пермского края начал конкурсное производство в отношении "Проинвестбанка"

Арбитражный суд Пермского края начал процедуру конкурсного производства в отношении "Проинвестбанк". Процедура продлится один год, сообщает "Ъ-Прикамье".

Напомним, 23 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Профессиональный инвестиционный банк".

Сообщалось, что такое решение принято по двум причинам. Во-первых, "учреждение занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышало стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Во-вторых, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за этого регулятор в течение года неоднократно применял к нему различные санкции, в том числе ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Значительную долю активов банка составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля "Проинвестбанк" искусственно поддерживал величину капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

На 1 декабря текущего года пассивы банка составляли чуть больше 1,3 млрд руб., а активы лишь 1,219 млрд руб. Занижение резервов касается 22 заемщиков Проинвестбанка с общей суммой задолженности более 510 млн руб. После переоценки рисков невозврата ЦБ предписал сформировать по этим ссудам резерв на сумму более 322 млн руб.

Теги: центробанк, проинвестбанк



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