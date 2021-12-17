17 Декабря 2021
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Политика Северо-Кавказский ФО
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: playcast.ru

Ставропольский депутат сдал мандат из-за высоких расходов на проезд

Дума Ставропольского края удовлетворила заявление депутата Александра Хуторского (КПРФ) о досрочном сложении полномочий.

Как заявил народный избранник, он отказался от мандата из-за материального вопроса: оплачиваемой должности в парламенте ему не досталось, а на общественных началах работать оказалось проблематично, так как парламентарий живет в Буденновске и ездит в думу, расположенную в Ставрополе, на рейсовых автобусах.

"Я не бизнесмен и не чиновник, ездить постоянно за свой счет по полтысячи километров несколько раз в неделю у меня нет финансовой возможности», — сказал Хуторский. При этом депутат должен не только присутствовать на заседаниях, но и участвовать в обсуждении и подготовке документов в двух комитетах, челном которых он является.

Так как Хуторской избирался в Думу по партийному списку, его мандат перейдет следующему кандидату, пишет "Коммерсант".

Теги: депутат, КПРФ



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