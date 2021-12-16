В Ленобласти умерла больная раком блокадница, которая от безысходности сама себя прооперировала

В Выборге скончалась пожилая женщина, которая от отчаяния решилась самостоятельно провести себе полостную операцию, когда ей не оказали плановую помощь в больнице.

О смерти 90-летней блокадницы журналистам рассказали родственники. По данным КП, сначала состояние блокадницы после "кустарной операции" было стабильным, но спустя три недели она умерла.

"Она скончалась от основной болезни, то есть, от рака. Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде. Поговорить нам с ней перед смертью так и не дали, ни по телефону, ни лично", - приводит издание слова близких погибшей.

Напомним, женщину госпитализировали после того, как она самостоятельно сделала себе надрезы ножом на животе. Боясь умереть, она оставила предсмертную записку, которую потом в соцсетях опубликовали волонтеры и медики "скорой помощи".

"КП" сообщает, что пенсионерку хотели госпитализировать в ковидный госпиталь, но она боялась туда ехать и решила лечиться дома.