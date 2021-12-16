Как "кодировали" Госдуму: поименные результаты голосования за QR-коды

Госдума сегодня утвердила в первом чтении скандальный законопроект о QR-кодах в общественных местах.

За принятие законопроекта проголосовали 329 депутатов ("Единая Россия", ЛДПР и шесть "Новых людей"), против – СРЗП и КПРФ и пять "Новых людей", также в Госдуме двое внефракционных депутатов – Оксана Дмитриева (за) и изгнанный из "ЕР" Евгений Марченко (против).

Публикуем поименный список голосования.

ЕР

АБАКАРОВ Хизри Магомедович ЕР За

АГАЕВ Бекхан Вахаевич ЕР За

АЗИМОВ Рахим Азизбоевич ЕР За

АИТКУЛОВА Эльвира Ринатовна ЕР За

АЛЕКСЕЕНКО Николай Николаевич ЕР За

АЛТУХОВ Сергей Викторович ЕР За

АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич ЕР За

АМЕЛЬЧЕНКОВА Ольга Николаевна ЕР Не голосовал

АНИКЕЕВ Андрей Анатольевич ЕР Не голосовал

АНИКЕЕВ Григорий Викторович ЕР За

АНТРОПЕНКО Игорь Александрович ЕР Не голосовал

АНУФРИЕВА Ольга Николаевна ЕР За

АРТАМОНОВА Валентина Николаевна ЕР За

АРШБА Отари Ионович ЕР За

АРШИНОВА Алёна Игоревна ЕР За

АЮПОВ Ринат Зайдулаевич ЕР За

БАБАШОВ Леонид Иванович ЕР За

БАЖЕНОВ Тимофей Тимофеевич ЕР За

БАЙГУСКАРОВ Зариф Закирович ЕР За

БАРАХОЕВ Бекхан Абдулхамидович ЕР За

БАСАНСКИЙ Антон Александрович ЕР За

БАТАЛОВА Рима Акбердиновна ЕР За

БАХАРЕВ Константин Михайлович ЕР За

БАХМЕТЬЕВ Виталий Викторович ЕР За

БАШАНКАЕВ Бадма Николаевич ЕР За

БЕЛИК Дмитрий Анатольевич ЕР За

БЕЛЫХ Ирина Викторовна ЕР За

БЕССАРАБ Светлана Викторовна ЕР За

БЕССАРАБОВ Даниил Владимирович ЕР За

БИДОНЬКО Сергей Юрьевич ЕР За

БИЧАЕВ Артем Александрович ЕР За

БОГУСЛАВСКИЙ Ирек Борисович ЕР За

БОНДАРЕНКО Елена Вениаминовна ЕР За

БОРИСОВ Александр Александрович ЕР За

БОРОДАЙ Александр Юрьевич ЕР За

БОРЦОВ Николай Иванович ЕР За

БОЯРСКИЙ Сергей Михайлович ЕР За

БРЫКИН Николай Гаврилович ЕР За

БУДУЕВ Николай Робертович ЕР За

БУЛАВИНОВ Вадим Евгеньевич ЕР За

БУРАНОВА Лариса Николаевна ЕР За

БУРЛАКОВ Сергей Владимирович ЕР За

БУРМАТОВ Владимир Владимирович ЕР За

БУТИНА Мария Валерьевна ЕР За

БУЦКАЯ Татьяна Викторовна ЕР За

ВАЛЕЕВ Эрнест Абдулович ЕР За

ВАЛЕНЧУК Олег Дорианович ЕР За

ВАЛУЕВ Николай Сергеевич ЕР За

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич ЕР За

ВАСИЛЬКОВА Мария Викторовна ЕР За

ВЕЛЛЕР Алексей Борисович ЕР За

ВЕРЕМЕЕНКО Сергей Алексеевич ЕР Не голосовал

ВЛАСОВА Вероника Валериевна ЕР За

ВОДОЛАЦКИЙ Виктор Петрович ЕР За

ВОДЯНОВ Роман Михайлович ЕР За

ВОЛОДИН Вячеслав Викторович ЕР За

ВОЛОЦКОВ Алексей Анатольевич ЕР За

ВОЛЬФСОН Илья Светославович ЕР За

ВОРОБЬЕВ Андрей Викторович ЕР За

ВОРОНОВСКИЙ Анатолий Владимирович ЕР За

ВТОРЫГИНА Елена Андреевна ЕР Не голосовал

ВЫБОРНЫЙ Анатолий Борисович ЕР За

ВЯТКИН Дмитрий Федорович ЕР За

ГАДЖИЕВ Абдулхаким Кутбудинович ЕР За

ГАДЖИЕВ Мурад Станиславович ЕР За

ГАДЖИЕВ Руслан Гаджиевич ЕР За

ГАРИН Олег Владимирович ЕР За

ГАСАНОВ Джамаладин Набиевич ЕР За

ГЕККИЕВ Заур Далхатович ЕР За

ГЕРМАНОВА Ольга Михайловна ЕР За

ГЕТТА Антон Александрович ЕР За

ГИЛЬМУТДИНОВ Динар Загитович ЕР За

ГИЛЬМУТДИНОВ Ильдар Ирекович ЕР За

ГИМБАТОВ Андрей Петрович ЕР За

ГЛАДКИХ Борис Михайлович ЕР За

ГОВЫРИН Алексей Борисович ЕР Не голосовал

ГОЛИКОВ Олег Александрович ЕР За

ГОНЧАРОВ Николай Александрович ЕР За

ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич ЕР За

ГОРЕЛКИН Антон Вадимович ЕР За

ГОРОХОВ Андрей Юрьевич ЕР За

ГУРУЛЁВ Андрей Викторович ЕР За

ГУТЕНЕВ Владимир Владимирович ЕР За

ДАМДИНЦУРУНОВ Вячеслав Анатольевич ЕР Не голосовал

ДАНЧИКОВА Галина Иннокентьевна ЕР За

ДЕЛИМХАНОВ Адам Султанович ЕР За

ДЕМЧЕНКО Иван Иванович ЕР Не голосовал

ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович ЕР За

ДЗЮБА Виктор Викторович ЕР За

ДИМОВ Олег Дмитриевич ЕР За

ДОГАЕВ Ахмед Шамханович ЕР За

ДОЛУДА Николай Александрович ЕР За

ДОРОШЕНКО Андрей Николаевич ЕР За

ДРОЖЖИНА Юлия Николаевна ЕР За

ДРОЗДОВ Александр Сергеевич ЕР За

ДЬЯКОНОВА Татьяна Ивановна ЕР За

ЕВТЮХОВА Елена Александровна ЕР За

ЕЗУБОВ Алексей Петрович ЕР За

ЕФИМОВ Виталий Борисович ЕР За

ЖУКОВ Александр Дмитриевич ЕР За

ЖУРОВА Светлана Сергеевна ЕР За

ЗАВАЛЬНЫЙ Павел Николаевич ЕР За

ЗАВАРЗИН Виктор Михайлович ЕР Не голосовал

ЗАТУЛИН Константин Федорович ЕР За

ЗАХАРОВ Константин Юрьевич ЕР За

ЗУБАРЕВ Виктор Владиславович ЕР За

ИВАНИНСКИЙ Олег Иванович ЕР За

ИВАНОВ Владимир Валерьевич ЕР За

ИВАНОВ Максим Анатольевич ЕР За

ИВАНОВ Максим Евгеньевич ЕР За

ИВЕНСКИХ Ирина Валентиновна ЕР За

ИВЛЕВ Леонид Григорьевич ЕР За

ИГНАТОВ Виктор Александрович ЕР За

ИГОШИН Игорь Николаевич ЕР За

ИЛЬИНЫХ Владимир Алексеевич ЕР За

ИЛЬТЯКОВ Александр Владимирович ЕР Не голосовал

ИСАЕВ Андрей Константинович ЕР За

ИСЛАМОВ Дмитрий Викторович ЕР За

КАВИНОВ Артем Александрович ЕР За

КАДЕНКОВ Дмитрий Михайлович ЕР За

КАЗАКОВ Виктор Алексеевич ЕР За

КАЗАКОВА Ольга Михайловна ЕР За

КАЛИМУЛЛИН Рустам Галиуллович ЕР За

КАНАЕВ Алексей Валерианович ЕР За

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич ЕР За

КАРЛОВ Георгий Александрович ЕР За

КАРМАЗИНА Раиса Васильевна ЕР За

КАРПОВ Анатолий Евгеньевич ЕР За

КАРТАПОЛОВ Андрей Валериевич ЕР За

КАСТЮКЕВИЧ Игорь Юрьевич ЕР За

КАЧКАЕВ Павел Рюрикович ЕР За

КВИТКА Иван Иванович ЕР За

КИДЯЕВ Виктор Борисович ЕР За

КИЗЕЕВ Михаил Владимирович ЕР За

КИРЬЯНОВ Артем Юрьевич ЕР За

КИСЕЛЁВ Михаил Сергеевич ЕР За

КИСЛЯКОВ Михаил Леонидович ЕР За

КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич ЕР За

КОВПАК Лев Игоревич ЕР За

КОГАН Александр Борисович ЕР За

КОГОГИНА Альфия Гумаровна ЕР За

КОЗЛОВСКИЙ Александр Николаевич ЕР За

КОЛЕСНИК Андрей Иванович ЕР За

КОЛЕСНИКОВ Олег Алексеевич ЕР За

КОЛУНОВ Сергей Владимирович ЕР За

КОНОНОВ Владимир Михайлович ЕР За

КОРОБОВА Ольга Владимировна ЕР За

КОСТЕНКО Наталья Васильевна ЕР За

КОТКИН Сергей Николаевич ЕР За

КРАВЧЕНКО Денис Борисович ЕР За

КРАСНОШТАНОВ Антон Алексеевич ЕР За

КРАСОВ Андрей Леонидович ЕР За

КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович ЕР За

КРИВОНОСОВ Сергей Владимирович ЕР За

КУЗНЕЦОВ Эдуард Анатольевич ЕР За

КУЗНЕЦОВА Анна Юрьевна ЕР За

КУЗЬМИН Михаил Владимирович ЕР За

КУРБАНОВ Ризван Даниялович ЕР За

КУСАЙКО Татьяна Алексеевна ЕР За

КУШНАРЕВ Виталий Васильевич ЕР За

ЛАВРИНЕНКО Алексей Федорович ЕР За

ЛАМЕЙКИН Дмитрий Викторович ЕР За

ЛАРИОНОВА Татьяна Петровна ЕР Не голосовал

ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович ЕР За

ЛЕСУН Анатолий Фёдорович ЕР За

ЛЕЧХАДЖИЕВ Руслан Абдулвахиевич ЕР За

ЛИСОВСКИЙ Сергей Федорович ЕР За

ЛИХАЧЕВ Виталий Викторович ЕР За

ЛОБАЧ Татьяна Георгиевна ЕР За

ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич ЕР За

ЛООР Иван Иванович ЕР За

ЛОЦМАНОВ Дмитрий Николаевич ЕР За

ЛЮБАРСКИЙ Роман Валерьевич ЕР За

МАЖУГА Александр Георгиевич ЕР За

МАЙДАНОВ Денис Васильевич ЕР За

МАКАРОВ Андрей Михайлович ЕР За

МАКАРОВ Вячеслав Серафимович ЕР За

МАКИЕВ Зураб Гайозович ЕР За

МАКСИМОВ Александр Александрович ЕР За

МАРДАНШИН Рафаэль Мирхатимович ЕР За

МАРКОВ Андрей Павлович ЕР За

МАТВЕЙЧЕВ Олег Анатольевич ЕР За

МЕТЕЛЕВ Артем Павлович ЕР За

МЕТШИН Айдар Раисович ЕР За

МИЛОНОВ Виталий Валентинович ЕР Не голосовал

МОРОЗОВ Олег Викторович ЕР За

МОРОЗОВ Сергей Иванович ЕР За

МОСКВИЧЕВ Евгений Сергеевич ЕР За

МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич ЕР За

НАЗАРОВА Наталья Васильевна ЕР За

НЕВЕРОВ Сергей Иванович ЕР За

НЕМКИН Антон Игоревич ЕР За

НИКОЛАЕВ Николай Петрович ЕР За

НИКОЛАЕВА Виктория Викторовна ЕР Не голосовал

НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич ЕР За

НИФАНТЬЕВ Евгений Олегович ЕР За

НОВИКОВ Владимир Михайлович ЕР За

НУРБАГАНДОВ Нурбаганд Магомедович ЕР За

НУРИЕВ Марат Абдулхаевич ЕР За

ОГЛОБЛИНА Юлия Васильевна ЕР За

ОГУЛЬ Леонид Анатольевич ЕР За

ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна ЕР За

ОРЛОВА Наталья Алексеевна ЕР За

ПАВЛОВ Владимир Викторович ЕР За

ПАНИН Геннадий Олегович ЕР За

ПАНКОВ Николай Васильевич ЕР За

ПАНЬКИНА Ирина Александровна ЕР За

ПАХОМОВ Сергей Александрович ЕР За

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич ЕР За

ПЕТРОВ Александр Петрович ЕР За

ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич ЕР За

ПЕТРОВ Сергей Валериевич ЕР За

ПЕТРОВ Юрий Александрович ЕР Не голосовал

ПЕТРУНИН Николай Юрьевич ЕР За

ПИВНЕНКО Валентина Николаевна ЕР За

ПИЛИПЕНКО Ольга Васильевна ЕР За

ПИНСКИЙ Виктор Витальевич ЕР За

ПИРОГ Дмитрий Юрьевич ЕР За

ПИСКАРЕВ Василий Иванович ЕР За

ПЛОТНИКОВ Владимир Николаевич ЕР За

ПОГОРЕЛЫЙ Дмитрий Викторович ЕР За

ПОЛУЯНОВА Наталия Владимировна ЕР За

ПОЛЯКОВ Александр Алексеевич ЕР За

ПОЛЯКОВА Алла Викторовна ЕР За

ПОНОМАРЕВ Аркадий Николаевич ЕР Не голосовал

ПОПОВ Евгений Георгиевич ЕР За

ПРОКОПЬЕВ Александр Сергеевич ЕР За

ПТИЦЫН Роман Викторович ЕР За

РАЗВОРОТНЕВА Светлана Викторовна ЕР За

РЕВЕНКО Евгений Васильевич ЕР За

РЕЗНИК Владислав Матусович ЕР За

РЕСИН Владимир Иосифович ЕР За

РОДИНА Виктория Сергеевна ЕР За

РОДНИНА Ирина Константиновна ЕР За

РОМАНЕНКО Роман Юрьевич ЕР За

РОМАНОВ Михаил Валентинович ЕР За

РУДЕНСКИЙ Игорь Николаевич ЕР За

РУМЯНЦЕВ Александр Григорьевич ЕР За

РУМЯНЦЕВ Никита Геннадьевич ЕР За

РЯБЦЕВА Жанна Анатольевна ЕР За

САБЛИН Дмитрий Вадимович ЕР За

САВЕЛЬЕВ Дмитрий Иванович ЕР За

САВЧЕНКО Олег Владимирович ЕР За

САЛАЕВА Алла Леонидовна ЕР За

САМОКИШ Владимир Игоревич ЕР За

САМОКУТЯЕВ Александр Михайлович ЕР За

САРАЛИЕВ Шамсаил Юнусович ЕР За

САРАНОВА Юлия Владимировна ЕР За

САРЫГЛАР Айдын Николаевич ЕР Не голосовал

СЕЛИВЕРСТОВ Виктор Валентинович ЕР За

СЕНИН Владимир Борисович ЕР За

СИМАНОВСКИЙ Леонид Яковлевич ЕР За

СИМИГИН Павел Владимирович ЕР Не голосовал

СИТНИКОВ Алексей Владимирович ЕР За

СКАЧКОВ Александр Анатольевич ЕР За

СКЛЯР Геннадий Иванович ЕР За

СКОЧ Андрей Владимирович ЕР За

СКРИВАНОВ Дмитрий Станиславович ЕР За

СКРУГ Валерий Степанович ЕР За

СМИРНОВ Виктор Владимирович ЕР За

СОКОЛ Сергей Михайлович ЕР За

СОЛОВЬЕВ Сергей Анатольевич ЕР За

СОЛОДОВНИКОВ Иван Александрович ЕР За

СОЛОМАТИНА Татьяна Васильевна ЕР За

СПИРИДОНОВ Александр Юрьевич ЕР За

СТАНКЕВИЧ Юрий Аркадьевич ЕР За

СТАРШИНОВ Михаил Евгеньевич ЕР За

СТЕНЯКИНА Екатерина Петровна ЕР За

СТРЕЛЮХИН Александр Михайлович ЕР За

ТАЙМАЗОВ Артур Борисович ЕР За

ТАРАСЕНКО Михаил Васильевич ЕР За

ТАТРИЕВ Муслим Барисович ЕР За

ТЕН Сергей Юрьевич ЕР За

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Борисович ЕР За

ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна ЕР Не голосовал

ТЕРЮШКОВ Роман Игоревич ЕР За

ТЕТЕРДИНКО Александр Павлович ЕР За

ТИМОФЕЕВА Ольга Викторовна ЕР За

ТКАЧЕВ Алексей Николаевич ЕР За

ТОЛМАЧЕВ Александр Романович ЕР За

ТОЛСТОЙ Петр Олегович ЕР За

ТОПИЛИН Максим Анатольевич ЕР За

ТРЕТЬЯК Владислав Александрович ЕР За

ТРИФОНОВ Андрей Федорович ЕР За

ТУРОВ Артём Викторович ЕР За

ТУТОВА Лариса Николаевна ЕР За

УЗДЕНОВ Джашарбек Борисович ЕР Не голосовал

УМАХАНОВ Сайгидпаша Дарбишевич ЕР За

УТЯШЕВА Римма Амировна ЕР За

ФАДИНА Оксана Николаевна ЕР За

ФАРРАХОВ Айрат Закиевич ЕР За

ФЕДОРОВ Евгений Алексеевич ЕР За

ФЕДЯЕВ Павел Михайлович ЕР Не голосовал

ФЕТИСОВ Вячеслав Александрович ЕР За

ФОМИЧЕВ Вячеслав Васильевич ЕР За

ФРОЛОВА Тамара Ивановна ЕР За

ХАМЗАЕВ Бийсултан Султанбиевич ЕР За

ХАРЧЕНКО Екатерина Владимировна ЕР За

ХАСАНОВ Мурат Русланович ЕР За

ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич ЕР За

ХОР Глеб Яковлевич ЕР За

ХУБЕЗОВ Дмитрий Анатольевич ЕР За

ЦЕД Николай Григорьевич ЕР За

ЦУНАЕВА Елена Моисеевна ЕР За

ЧАПЛИН Никита Юрьевич ЕР Не голосовал

ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович ЕР За

ЧЕРНЯК Алексей Юрьевич ЕР За

ЧИЖОВ Сергей Викторович ЕР За

ЧИЛИНГАРОВ Артур Николаевич ЕР Не голосовал

ШАМАНОВ Владимир Анатольевич ЕР За

ШВЫТКИН Юрий Николаевич ЕР За

ШЕРЕМЕТ Михаил Сергеевич ЕР За

ШИПУЛИН Антон Владимирович ЕР За

ШКОЛКИНА Надежда Васильевна ЕР За

ШОЛОХОВ Александр Михайлович ЕР За

ШУБИН Игорь Николаевич ЕР За

ШУВАЛОВ Вадим Николаевич ЕР За

ШХАГОШЕВ Адальби Люлевич ЕР За

ЩЕГЛОВ Николай Михайлович ЕР За

ЩЕРБАКОВ Александр Владимирович ЕР За

ЯГАФАРОВ Азат Фердинандович ЕР За

ЯКУБОВСКИЙ Александр Владимирович ЕР Не голосовал

ЯМПОЛЬСКАЯ Елена Александровна ЕР За

ЯРОВАЯ Ирина Анатольевна ЕР Не голосовал

ЯХНЮК Сергей Васильевич ЕР За

КПРФ

АВДЕЕВ Михаил Юрьевич КПРФ Против

АЛЕХИН Андрей Анатольевич КПРФ Против

АЛИМОВА Ольга Николаевна КПРФ Против

АММОСОВ Петр Револьдович КПРФ Против

АРЕФЬЕВ Николай Васильевич КПРФ Против

АФОНИН Юрий Вячеславович КПРФ Против

БАБИЧ Иван Николаевич КПРФ Против

БЕРУЛАВА Михаил Николаевич КПРФ Против

БЕССОНОВ Евгений Иванович КПРФ Против

БИФОВ Анатолий Жамалович КПРФ Против

БЛОЦКИЙ Владимир Николаевич КПРФ Против

ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович КПРФ Против

ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич КПРФ Против

ГЛАЗКОВА Анжелика Егоровна КПРФ Против

ДРОБОТ Мария Владимировна КПРФ Против

ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич КПРФ Против

ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич КПРФ Против

ИВАНОВ Николай Николаевич КПРФ Против

ИВАНЮЖЕНКОВ Борис Викторович КПРФ Против

ИСАКОВ Владимир Павлович КПРФ Против

КАЗАНКОВ Сергей Иванович КПРФ Против

КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович КПРФ Против

КАМНЕВ Георгий Петрович КПРФ Против

КАШИН Владимир Иванович КПРФ Против

КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич КПРФ Против

КОМОЦКИЙ Борис Олегович КПРФ Против

КОРНИЕНКО Алексей Викторович КПРФ Против

КОЧИЕВ Роберт Иванович КПРФ Против

КУМИН Вадим Валентинович КПРФ Против

КУРИННЫЙ Алексей Владимирович КПРФ Против

ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович КПРФ Против

ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич КПРФ Против

ЛЯБИХОВ Роман Михайлович КПРФ Против

МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович КПРФ Против

МАТВЕЕВ Михаил Николаевич КПРФ Против

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович КПРФ Против

МИХАЙЛОВ Олег Алексеевич КПРФ Против

НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич КПРФ Против

ОБУХОВ Сергей Павлович КПРФ Против

ОСАДЧИЙ Николай Иванович КПРФ Против

ОСТАНИНА Нина Александровна КПРФ Против

ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Михайлович КПРФ Против

ПАРФЕНОВ Денис Андреевич КПРФ Против

ПРОКОФЬЕВ Артём Вячеславович КПРФ Против

ПРУСАКОВА Мария Николаевна КПРФ Против

РАШКИН Валерий Федорович КПРФ Против

САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна КПРФ Воздержался

СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович КПРФ Против

СМОЛИН Олег Николаевич КПРФ Против

СОБОЛЕВ Виктор Иванович КПРФ Против

СУЛЕЙМАНОВ Ренат Исмаилович КПРФ Против

ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович КПРФ Против

ФИЛАТОВА Ирина Анатольевна КПРФ Против

ХАРИТОНОВ Николай Михайлович КПРФ Против

ШАРГУНОВ Сергей Александрович КПРФ Против

ЩАПОВ Михаил Викторович КПРФ Против

ЮЩЕНКО Александр Андреевич КПРФ Против

СРЗП

АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич СР Против

АКСЁНЕНКО Александр Сергеевич СР Против

АНАНСКИХ Игорь Александрович СР Против

БАБАКОВ Александр Михайлович СР Против

БЕЛОУСОВ Вадим Владимирович СР Против

БУРЛЯЕВ Николай Петрович СРНе голосовал

ВАССЕРМАН Анатолий Александрович СРНе голосовал

ГАРТУНГ Валерий Карлович СР Против

ГРЕШНЕВИКОВ Анатолий Николаевич СР Против

ГРИГОРЬЕВ Юрий Иннокентьевич СРНе голосовал

ГУСЕВ Дмитрий Геннадьевич СР Против

ДЕЛЯГИН Михаил Геннадьевич СРНе голосовал

ДРАПЕКО Елена ГригорьевнаСР Против

КАБЫШЕВ Сергей Владимирович СР Против

КАНОКОВ Тимур Борисович СР Против

КУЗНЕЦОВ Андрей Анатольевич СР Против

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Вадимович СР Против

ЛАНТРАТОВА Яна ВалерьевнаСР Против

ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович СР Против

МИРОНОВ Сергей Михайлович СР Против

НИЛОВ Олег Анатольевич СР Против

НОВИЧКОВ Николай Владимирович СР Против

РЕМЕЗКОВ Александр Александрович СР Против

СЕМИГИН Геннадий Юрьевич СР Против

ТЕРЕНТЬЕВ Александр Васильевич СР Против

ТУМУСОВ Федот Семёнович СР Против

ХОВАНСКАЯ Галина ПетровнаСР Против

ЧЕПА Алексей Васильевич СР Против

ЛДПР

ВЛАСОВ Василий Максимович ЛДПР За

ДИДЕНКО Алексей Николаевич ЛДПР За

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович ЛДПР За

ЖУРАВЛЕВ Алексей Александрович ЛДПР Против

КАРГИНОВ Сергей Генрихович ЛДПР За

КОШЕЛЕВ Владимир Алексеевич ЛДПР За

ЛЕОНОВ Сергей Дмитриевич ЛДПР За

ЛУГОВОЙ Андрей Константинович ЛДПР Не голосовал

МАРКОВ Евгений Владимирович ЛДПР За

МУСАТОВ Иван Михайлович ЛДПР За

НАПСО Юрий Аисович ЛДПР За

НАУМОВ Станислав Александрович ЛДПР За

НИЛОВ Ярослав Евгеньевич ЛДПР За

ПАЙКИН Борис Романович ЛДПР За

ПАНЕШ Каплан Мугдинович ЛДПР За

СВИСТУНОВ Аркадий Николаевич ЛДПР За

СВИЩЕВ Дмитрий Александрович ЛДПР За

СЕЛЕЗНЕВ Валерий Сергеевич ЛДПР За

СИПЯГИН Владимир Владимирович ЛДПР За

СЛУЦКИЙ Леонид Эдуардович ЛДПР За

СУХАРЕВ Иван Константинович ЛДПР За

ЧЕРНЫШОВ Борис Александрович ЛДПР За

ШАЙХУТДИНОВ Рифат Габдулхакович ЛДПР За

"Новые люди"

АВКСЕНТЬЕВА Сардана Владимировна НЛ Против

АРАПОВ Георгий КонстантиновичНЛНе голосовал

ГОРЯЧЕВА Ксения Александровна НЛ Против

ГУЛИН Максим Алексеевич НЛ Против

ДАВАНКОВ Владислав Андреевич НЛ За

ДЕМИН Александр Вячеславович НЛ За

ЛЕОНОВ Олег ЮрьевичНЛНе голосовал

НЕЧАЕВ Алексей Геннадьевич НЛ Против

ПЕВЦОВ Дмитрий Анатольевич НЛ Против

ПЛЯКИН Владимир Владимирович НЛ За

ТАРБАЕВ Сангаджи Андреевич НЛ За

ТКАЧЁВ Антон ОлеговичНЛНе голосовал

ХАМИТОВ Амир Махсудович НЛ За

ЧЕМЕРИС Роза Басировна НЛ За

ШИЛКИН Григорий ВладимировичНЛ Не голосовал

Внефракционные

ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна Вне фракций За

МАРЧЕНКО Евгений Евгеньевич Вне фракций Против