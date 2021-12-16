16 Декабря 2021
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Общество В России
старики, пенсионеры (2012) | Фото:tub.rutube.ru

Новогодние выплаты пенсионерам хотят сделать ежегодными

Предновогодние выплаты для российских пенсионеров предлагают ввести на постоянной основе.

Соответствующий проект закона подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в кабмин РФ. Депутаты ссылаются на высокую инфляцию, а также данные Росстата, согласно которым падает покупательская способность этой категории граждан.

Парламентарии отнеслись к инициативе по-разному — одни не против 13-й пенсии, другие говорят, что дело не в количестве выплат, а в их размерах.

Тем временем, только на 2022 год возможные предновогодние выплаты пенсионерам оцениваются в 786 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. — выплаты "военным пенсионерам", 719,8 млрд руб. — получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которое осуществляется за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета ПФР.

Авторы инициативы считают, что источником дополнительных расходов федерального бюджета на эти цели при необходимости могут стать средства Фонда национального благосостояния, объем которых в 2022 году составит 16,4 трлн руб.

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин сделал заявление, что пенсии у россиян некорректно индексируются в соответствии с темпами инфляции – существующая индексация пенсий меньше реального уровня инфляции. Таким образом, по его подсчетам, правительство России с 2015 года якобы "задолжало" каждому пенсионеру около 90 тыс. руб.

Теги: пенсионеры, пенсия, выплаты, ФНБ



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