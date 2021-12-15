15 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Нижневартовск, раздельный сбор мусора, переработка мусора (2021) | Фото: администрация Нижневартовска

В городах Челябинской области установили почти тысячу контейнеров для раздельного сбора мусора

В Челябинской области приобрели и установили 974 контейнера для раздельного сбора ТКО. Об этом на пресс-конференции рассказал министр экологии региона Сергей Лихачев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы к концу года получили 11 млн рублей из федерального бюджета на внедрение раздельного сбора мусора. К сожалению, мы смогли эти деньги распределить только в городах, в которых население больше 35 тыс. человек. Это Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Копейск, Кыштым, Троицк, Снежинск и Озерск", - рассказал министр.

Еще 5 млн рублей на эти цели было выделено из областного бюджета.

Напомним, в марте 2020 года в Челябинской области был принят закон о раздельном сборе мусора. В местах сбора ТКО установят контейнеры двух цветов: красные – для неорганических отходов, зеленые – для смешанных. Согласно региональному закону, южноуральцы обязаны вести раздельный сбор мусора в случае, если на их контейнерных площадках установлены соответствующие контейнеры.

Теги: мусор, ТКО, раздельный сбор мусора,



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