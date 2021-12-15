15 Декабря 2021
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Спорт В России
футбол, спорт, зенит (2021) | Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Зенит" не будет фаворитом в первом раунде плей-офф Лиги Европы

Чемпион России по футболу – питерский «Зенит», не смог прорваться в плей-офф главного континентального соревнования – Лиги чемпионов, но все еще имеет право выступать на еврокубковой арене.

Заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов и мощно «хлопнув дверью» в заключительном поединке с действующим победителем турнира – лондонским «Челси» (ничья 3:3), подопечные Сергея Семака получили право представить Россию во втором по значимости континентальном соревновании – Лиге Европы. А уже в понедельник 13-го декабря «Зенит» узнал своего первого соперника по данному турниру – в стыковом раунде питерцам за право пробиться в 1/8 финала дорогу перейдет испанский «Бетис».

Каковы же шансы чемпиона России в противостоянии с представителем сильной испанской Ла Лиги? По мнению экспертов компании Bet365, уделяющей повышенное внимание матчам еврокубковых турниров, «Бетис» будет хоть и небольшим, но все же фаворитом этой пары. Если установить приложение Bet365 на телефон или любой другой подходящий гаджет, и найти в удобном меню роспись на противостояние «Зенита» и «Бетиса», можно убедиться, что на данный момент вероятность выхода в следующий раунд питерцев равна чуть более 47% шансов. А вот их сопернику аналитики оставляют около 52% шансов на итоговый успех.

Безусловно, диспозиция в этой паре еще неоднократно может измениться за то время, которое пройдет до первого матча между «Зенитом» и «Бетисом». А он, как подсказывает новостная лента известного портала Betonmobile.ru, запланирован в Санкт-Петербурге на 17-е февраля. Ответный матч в Севилье состоится спустя неделю – 24-го числа последнего зимнего месяца.

Символично, что в случае прохода «Бетиса» в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы, «Зенит» выбьет из борьбы одного из потенциальных хозяев будущего финального матча нынешнего турнира. Решающий поединок Лиги Европы сезона 2021/22 примет именно Севилья и местный стадион «Рамон Санчес Писхуан».

футбол, спорт, зенит(2021)|Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Правда, эта арена является домашней не для «Бетиса», а для «Севильи», и эта команда волею судьбы также является участником плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Европы, а еще она – рекордсмен по количеству побед в этом соревновании, которое ранее называлось Кубком УЕФА. У «Севильи» 6 трофеев. И она один из главных фаворитов в битве за титул на этот раз.

Теги: зенит, футбол, ставки, плей-офф, лига европы



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