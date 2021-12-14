В Екатеринбурге судят ЧОПовца, открывшего стрельбу по соседям

В Екатеринбурге начинается суд над мужчиной, устроившим стрельбу в подъезде жилого дома. Ему грозит серьезный срок.

Напомним, все случилось днем 3 сентября в подъезде дома по проспекту Седова. Пьяный сотрудник частного охранного предприятия сделал несколько выстрелов из ружья в непосредственной близости от своих соседей - мужчины, его сожительницы и сына-инвалида. Только благодаря активному сопротивлению со стороны хозяина жилища и подоспевшего на помощь прохожего трагических последствий удалось избежать.

Охраннику было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц". Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления составляет до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, стрельба началась из-за конфликта между соседями. Сейчас расследование завершено, уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Напомним, что ранее инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Расследование данного дела находилось на его контроле.