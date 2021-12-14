Екатеринбурженку оштрафовали за попытку вывезти 50-летнюю икону на Кипр

Жительница Екатеринбурга, отправляющаяся на Кипр, была остановлена таможенниками и впоследствии оштрафована за провоз в багаже иконы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, предмет оказался семейной реликвией свердловчанки, передающийся по материнской линии.

"Металлический складной образ "Богоматери Всех Скорбящих Радость" кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки. Таможенный контроль женщина проходила в "зеленом коридоре". Она вылетала на Кипр и взяла с собой семейную реликвию. Литая трехстворчатая складная икона с изображением ликов святых выполнена из желтого металла с остатками голубого покрытия. От времени часть складня окислилась, и правая створка надломилась, при этом возраст предмета авиапассажирка назвать не смогла. В объяснении женщина указала, что складень по наследству перешел от ее бабушки к ее маме, а потом к ней", - рассказали в УТУ.

Позднее, таможенный эксперт заключил, что объект является предметом отправления религиозных культов различных конфессий возрастом свыше 50 лет, в связи с чем органичен к перемещению через государственную границу. Примерная стоимость культурной ценности составила около 2,5 тыс. рублей. По словам начальника таможенного поста Аэропорта Кольцово Дмитрия Шишкина, пассажиры нередко берут с собой в путешествие семейные реликвии, однако забывают, что некоторые из них нельзя перевозить через границу. В лучшем случае гражданину предъявят штраф, в худшем - конфискуют часть багажа.

В этот раз горожанке повезло - после уплаты административного штрафа икона вернулась в руки к своей хозяйки. В УТУ напоминают, что при вывозе культурных ценностей проблем с таможней можно избежать, если получить разрешение Минкультуры России и заполнить пассажирскую таможенную декларацию при вылете.