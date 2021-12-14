В Челябинске МУП оштрафовали за отсутствие отопления в домах

В Челябинске МУП "ЧКТС" привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей за нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами жителей двух многоквартирных домов по улице Сулимова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С конца сентября по 19 ноября на участке теплосети в районе жилых многоквартирных домов неоднократно отсутствовало отопление суммарно более 24 часов. В одной из комнат дома была зафиксирована температура воздуха 18 градусов. Это не соответствует нормативным показателям.

Директору МУПа внесено представление с требованием устранить нарушения.

В результате вмешательства прокуратуры района оказание коммунальной услуги в домах восстановлено.