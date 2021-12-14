В Челябинске из-за пожара в кабинете УЗИ из поликлиники эвакуировали 140 человек

В поликлинике Южно-Уральского медуниверситета в Челябинске произошел пожар. Из здания эвакуировали 140 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 9.10. Горели оборудование и вещи в кабинете УЗИ на третьем этаже. Площадь пожара составила 15 кв.м.

В 9.47 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал. На место направлена испытательная пожарная лаборатория, чтобы установить причину возгорания.