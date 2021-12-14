Росавиация назвала инцидент в аэропорту Челябинска безответственным

Серьезный авиационный инцидент произошел в аэропорту Челябинска 1 декабря, который был связан с неподготовленностью взлетно-посадочной полосы.

Как следует из письма главы Росавиации Александра Нерадько в адрес руководства территориальных управлений ведомства и организаций гражданской авиации, причиной приема Bombardier CRJ-200 на неподготовленную ВПП явилось невыполнение необходимых технологических процедур в условиях непогоды. "Экипажу была выдана недостоверная информация о состоянии ВПП", — говорится в заявление.

Как отметил Нерадько, инциденту способствовали не только недостатки в работе подразделений, отвечающих за эксплуатацию и техническое обслуживание аэродрома, "но также безответственность и безынициативность" работников, в задачи которых входит функционирование системы управления безопасностью полетов, а также проверки безопасности.

Г лавы Росавиации напомнил о других подобных инцидентах в Челябинске 21 марта 2020 года (два случая за день с самолетами Boeing 737-800), а также 20 и 27 февраля прошлого года с лайнерами Airbus A-319 и Airbus А-320 соответственно, сообщает РБК.

Напомним, 1 декабря текущего года в аэропорту Челябинска самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. При заходе на посадку Bombardier CRJ-200 из Казани авиакомпании "UVT Aero" выкатился за посадочную полосу на 20-25 метров.