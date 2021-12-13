13 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Мундеп Грудин подал иск на КИО из-за разрушения памятников Петербурга

Муниципальный депутат Федор Грудин указал на проблемы сохранения исторического наследия в Петербурге. Он подчеркнул, что Северная столица имеет множество памятников архитектуры, которые сейчас находятся в удручающем состоянии.

В своем посте Грудин рассказал, что вместе с активистами подал иск в отношении Комитета имущественных отношений и агентству по развитию имущественного комплекса. Политик подчеркнул, что на это общественников сподвиг низкий уровень защиты исторического наследия властями Петербурга.

«В Северной Столице, по данным Смольного, расположены 4213 объектов культурного наследия федерального значения, что составляет почти 10 % всех памятников, охраняемых государством на территории России», - написал он.

Одновременно с этим около 80 объектов из петербургского списка находятся в удручающем состоянии. Они либо разрушаются или уже полностью разрушены как Пробирная палата на Казанской улице. В качестве примера он также привел Конюшенное ведомство и Апраксин двор. На последний недавно обращал внимание Смольный, взяв его под свою защиту, однако на этом все и закончилось.

«Разрушенный памятник архитектуры — это не переполненная помойка или текущая крыша. Это проблема, решение которой потребует многих месяцев и лет, однако сложность проблемы не означает, что её нужно заметать под ковёр или избегать», - добавил Грудин.

Муниципальный депутат считает, что для Смольного сейчас сложились максимально удобные условия, чтобы заняться городом. В ближайшее время в Северной столице не намечено выборов, олимпиад и чемпионатов мира по футболу. Сейчас самое время начать работу, считает Грудин.

Теги: памятники петербурга, грудин, комитет имущественных отношений, апраксин двор, смольный



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