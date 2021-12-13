Более трети семей готовы отказаться от поступления детей в вузы из-за высокой стоимости

Названы причины, по которым родители отказываются давать своим детям высшее образование в России.

Как выяснили эксперты Высшей школы экономики, причинами оснований для отказа от высшего образования родители назвали затраты, связанные с получением образования (35%). Еще 17% опрошенных назвали отсутствие или недостаточное количество бюджетных мест. О низком уровне знаний у детей заявили 13% респондентов. Среди других причин — необходимость как можно скорее начать зарабатывать (11%), недостаточный интерес к учебе (11%), дальность нахождения вузов (7%), отсутствие необходимости высшего образования в жизни (4%), болезнь или слабое здоровье (2%) и необходимость остаться дома и заботиться о родственниках (1%).

В исследовании приняли участие 622 семьи, где есть школьники 8–11-х классов, а также 32 тыс. 575 студентов из 80 регионов.

По данным ВШЭ, более 80% родителей – независимо от уровня дохода и наличия у них высшего образования – хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование.

Как говорится в исследовании, система высшего образования невольно поддерживает социально-экономическое неравенство. Поступление в вуз влечет за собой затраты на содержание ребенка во время обучения, а для выходцев из небольших населенных пунктов финансовый барьер по дороге в университет становится "практически непреодолимым".

Как сообщила депутат Госдумы Ольга Пилипенко, количество бюджетных мест в вузах страны увеличивается ежегодно. Так, в 2022 году это количество составит 430 тыс., но упор делается на региональные учебные заведения и востребованные специальности, а не на юридические или экономические, пишут "Ведомости".

Напомним, правительственный законопроект, появившийся по мотивам встречи Владимира Путина со студентами театрального института, одобрен комитетом Госдумы по образованию и науке.

По словам замминистра культуры России Ольги Яриловой, претендовать на получение второго бесплатного высшего образования смогут те, кто хочет стать режиссером театра, телевидения или кино, дирижером, композитором, переводчиком художественной литературы.