Шарташ не ваш: в Екатеринбурге десятки горожан вышли на защиту озера

В Екатеринбурге на защиту единственного в черте города озера Шарташ, несмотря на мороз, вышли десятки горожан, передает корреспондент Накануне.RU.

Горожане протестуют против застройки берега озера банным комплексом "Баден-Баден". Собираются подписи в защиту зеленой зоны города.

Ранее активисты назвали сразу пять причин, аргументирующих их позицию:

Проект строительства на Южном берегу нарушает единую экосистему и разрушает уникальное сочетание естественной лесной зоны и озера в черте города.

Расчетная посещаемость комплекса 2000 человек в день при существующей на настоящий момент около 1000 человек в день, позволяет спрогнозировать значительное увеличение антропогенной нагрузки на лесопарки озера, снижение уровня комфортного проживания жителей района ЖБИ, в том числе в результате увеличения транспортной нагрузки на Малышевский мост.

Налоговые и иные поступления в бюджет от деятельности комплекса несоразмерны ущербу, который он может нанести памятнику природы и, в долгосрочной перспективе, привести к его уничтожению.

Необходим запрет на любое капитальное строительство на территории ООПТ и гарантированное бюджетное финансирование программы по восстановлению и сохранению леса и очистке древнего озера в 2022-2025 годах.

Уникальный природный лесопарк и озеро в черте города не имеют единого хозяина и достаточного финансирования для его оздоровления и поддержания объектов благоустройства. Уральский союз экскурсоводов и гидов-переводчиков также опубликовал открытое письмо в адрес губернатора, министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова и спикера городской думы Екатеринбурга Игоря Володина. По мнению авторов обращения, проект "Баден-Бадена" противоречит принципам "ответственного туризма" и планам развития экологического туризма на территории ООПТ Свердловской области.

Напомним, ранее горожане протестовали против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Ситуация дошла до президента РФ.