Администрация Байдена приостановила передачу Украине военной помощи на $200 миллионов

Администрация Байдена приостановила оказание дополнительной военной помощи Украине. Пакет был подготовлен довольно давно, его объем должен был составить около $200 млн, но пока США воздержатся от его передачи Киеву, несмотря на призывы украинских властей и некоторых американских сенаторов, передает NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Впрочем, это вовсе не значит, что Байден передумал поддерживать Украину после встречи с Путиным. По данным одного из источников, готовится гораздо больший пакет военной помощи. Но его передачу США готовы осуществить только в случае "вторжения России в Украину".

Источники полагают, что задержка с поставкой партии оружия и военной техники на Украину, по мнению администрации Байдена, должна привести к разрядке напряженности и сохранению рычагов влияния в случае российской агрессии.

Неизвестно, что включает пакет помощи на $200 млн, но раньше Украина запрашивала системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, боеприпасы.