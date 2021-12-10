10 Декабря 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Урае силовики найдут авторов листовок, объявивших кандидата в депутаты "психом"

В Урае началось расследование обстоятельств появления листовок, порочащих честь и достоинство местного депутата Леонарда Насибуллина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Листовки, полагает Насибуллин, появились в Урае 12 сентября, когда он был ещё кандидатом в депутаты.

"Основное – что я и ещё два кандидата выступали за нищий Урай, хотели "продать город бизнесу", что я нездоров психически, что не соответствует действительности. Всего на досках объявлений, на дверях подъездов, мусорных контейнерных площадках появилось более 100 листовок. Я обратился в полицию с заявлением", - рассказал Накануне.RU политик.

1 декабря возбуждено уголовное дело по статье "Клевета".

Теги: Леонард Насибуллин, клевета



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