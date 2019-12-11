27 Сентября 2020
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Политика В России
рамзан кадыров, чечня (2014) | Фото:rus-obr.ru

Кадыров обвинил Сокурова в разжигании розни из-за сомнений по поводу его звания Героя России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров резко ответил режиссеру Александру Сокурову, который заявил о необходимости переосмыслить статус звания Героя России.

Сокуров слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает обо всем чеченском народе, написал Кадыров в своем Telegram-канале, отвечая на идею режиссера пересмотреть решение о присвоении звания Героя России ему и его отцу Ахмату Кадырову.

"Он и ему подобные, если бы не мы, давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра, предпринимали бы жалкие попытки развалить государство", - уверен глава Чечни.

Глава Чечни напомнил, какими усилиями возрождалась республика, и сколько жизней было отдано, чтобы сохранить целостность России.

"А вы своими ничем не прикрытыми националистическими высказываниями вносите раздор в общество, ставите под угрозу межнациональное согласие и единство народов", - добавил глава Чечни.

Кадыров сравнил Сокурова с "игрушкой в руках кукловода". Также он пожелал оппоненту быть настоящим патриотом России, а не казаться.

Ранее Сокуров в ходе заседания СПЧ заявил, что необходимо переосмыслить статус звания Героя России. "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают", - отметил он.

Владимир Путин не согласился с точкой зрения режиссера. По словам президента, если кто-то из жителей Чечни встал на защиту России, то он достоин называться героем.

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Кадыров обвинил Сокурова в разжигании розни из-за сомнений по поводу его звания Героя России

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Теги: рамзан кадыров, александр сокуров, герой россии



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