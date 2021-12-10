10 Декабря 2021
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Экономика В России
Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

Цены на услуги ЖКХ вырастут на 4%

Федеральная антимонопольная служба России намерена сдерживать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2022 году на уровне 4% в среднем по стране.
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Повышение цен на услуги должно произойти в июле следующего года. В текущем году рост тарифов составил 3,2%. Как говорят эксперты, ежегодно ФАС РФ сдерживает повышение на уровне инфляции, однако в 2021 году она превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что стало проблемой для многих предприятий сферы.

Как надеются ресурсоснабжающие организации, антимонопольная служба учтет возросшие расходы компаний в следующем тарифном периоде, пишут "Известия".

Правительство РФ планирует собрать с населения 600 млрд в пользу ЖКХ. Тарифы могут вырасти до 20%

Напомним, эксперты оценили последствия применения экономически обоснованных тарифов в ЖКХ. Сейчас механизм такого перехода по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывают все профильные министерства и ведомства: ФАС, Минстрой, Минтруд и Минэкономразвития. Одним из основных посылов инициативы является уход от стандартной модели госсубсидирования тарифов для обеспечения финансовых потребностей предприятий энергетического и коммунального комплекса.

Теги: ЖКХ, ФАС



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