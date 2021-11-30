30 Ноября 2021
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Бабушка с подозрением на коронавирус в приемном отделении больницы. (2020) | Фото: youtube.com/user/rukhakasia

Мужчин среди пенсионеров оказалось только 30%

Большинство пенсионеров среди россиян составляют женщины - их 70%. Об этом говорится в аналитическом материале "Демоскоп Weekly".

Этот факт давно известен. Издание отмечает, что он связан как с более высокой смертностью мужчин, так и с более высоким пенсионным возрастом, что само по себе примечательно: мужчины живут на 10 лет меньше, но на пенсию уходят на 5 лет позже.

В результате ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 65 лет составляет 13 лет, а женщин в 60 лет - 22 года. То есть женщины на пенсии живут почти в два раза дольше. Этим и обусловлено их двукратное превышение в структуре пенсионеров.

Сейчас численность населения России в возрасте старше трудоспособного составляет 37 млн человек, или 25% от общей численности населения страны. Этот процент будет только расти из-за крайне низкой рождаемости и старения населения. Лишь за счет поднятия пенсионного возраста этот процент будет на некоторое время искусственно снижен. Но изменились лишь критерии, старение населения это не остановит.

Даже в случае быстрого вымирания России, которое только ускоряется (в этом году оно достигнет миллиона человек), процент стариков существенно не уменьшится.

Теги: женщины, мужчины, пенсионеры



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